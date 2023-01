Madurodam

Madurodam werkt aan nieuwe attractie rond beroemde Nederlandse schilders

Madurodam opent komende zomer een nieuwe interactieve attractie. De toevoeging komt in het teken te staan van de zogenoemde Hollandse meesters: de beroemdste Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw. Voor het project wordt samengewerkt met het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.



Dat bevestigt een woordvoerster van het Haagse themapark desgevraagd aan Looopings. "Madurodam creƫert attracties over typisch Nederlandse onderwerpen", vertelt de voorlichtster. "Zo ook nu." Bezoekers kunnen zich verheugen op "een ervaring voor het hele gezin".

De attractie komt te liggen op de oude plek van de overdekte voetbalbeleving Zo Groot is Oranje, die in 2019 nog gemoderniseerd werd. "Het gaat om een instagrammable combinatie van spelen, ervaren, interactie en educatie. Alles op de gebruikelijke verassende, laagdrempelige en interactieve manier die past bij Madurodam."



Vliegsimulator

Het park is al geruime tijd veel meer dan alleen een miniatuurstad. De afgelopen jaren openden bijvoorbeeld de belevingen het Hof van Nederland (2015), Het verhaal van George (2016), Nieuw Amsterdam (2017) en de Waterwolf (2018). In 2020 werd vliegsimulator The Flying Dutchman in gebruik genomen.



Dit keer richt Madurodam zich op wereldberoemde kunstschilders als Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Johannes Vermeer en Jan Steen. "Dit past bij de koers die Madurodam de afgelopen jaren heeft ingezet, om van miniatuurstad te transformeren naar een park waar veel te beleven is over Nederland."