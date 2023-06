BillyBird Park Hemelrijk

Achtbaanfans zoeken uit: ga je langzamer met je handen omhoog?

Gaat een achtbaan langzamer als de passagiers hun handen in de lucht steken? Dat besloot YouTube-kanaal Theme Park Science te testen in de rollercoaster van het Brabantse pretpark BillyBird Park Hemelrijk. Voor een minidocumentaire werd de rondetijd van de 14 meter hoge achtbaan meerdere keren gemeten.

Tijdens een eerste rit maakten de proefpersonen zich zo klein mogelijk. De tweede keer staken de inzittenden hun handen zo hoog mogelijk in de lucht. In de video laat ingenieur Jurnan Schilder zien dat er wel degelijk een verschil zit tussen beide rondjes, al is de afwijking niet enorm.

Bij wijze van experiment werd ook nog een ritje gemaakt met uitgeklapte paraplu's aan boord. Dan blijkt het verschil wel significant te zijn: de achtbaanrit duurt met paraplu's maar liefst 17 procent langer dan zonder de attributen.



Windtunnel

Verder brengen de videomakers een bezoek aan Universiteit Twente, om met behulp van een windtunnel uit te zoeken hoe luchtweerstand precies werkt. Eerder toonde Theme Park Science al aan waarom achtbanen in de middag sneller gaan dan 's ochtends.