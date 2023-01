Oakwood Theme Park

Brits attractiepark investeert bijna 2 miljoen euro in opknappen houten achtbaan

Het Britse attractiepark Oakwood Theme Park heeft gekozen voor een kostbare renovatie. De houten rollercoaster Megafobia, geopend in 1996, wordt voorzien van een nieuwe rail. Ongeveer 40 procent van de baan zal dit jaar volledig vervangen worden. Daar is 2 miljoen dollar mee gemoeid, ongeveer 1,8 miljoen euro.



Voor de ingrijpende onderhoudsklus heeft Oakwood de Amerikaanse fabrikant The Gravity Group ingeschakeld. De eerste voorbereidende werkzaamheden startten in september 2022. Enkele weken geleden arriveerden de Amerikanen op locatie. Ze gaan onder meer de eerste en tweede afdaling vernieuwen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van zogeheten vertical engineered track.

"Beide afdalingen krijgen ook een nieuw profiel als onderdeel van dit ambitieuze project, waarbij de eerste afdaling steiler wordt gemaakt", meldt het park in Wales. "Op andere plekken is het verwijderen van de rail al in volle gang. De scherpste bocht werd gestript ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe rail." Men belooft een "spannende en verbeterde versie van onze geliefde achtbaan".



Levering

Megafobia werd destijds gebouwd door leverancier Custom Coasters International. Het Amerikaanse bedrijf ging in 2002 failliet, waarna vier van de achtbaanontwerpers The Gravity Group zijn begonnen. Oakwood verwacht dat de klus in mei 2023 is afgerond. "Al zijn we wel afhankelijk van de levering van materialen in zowel Europa als de Verenigde Staten, die per schip en vliegtuig naar Groot-Brittanniƫ worden gebracht."