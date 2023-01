Efteling: Danse Macabre

Efteling-fan beweert dat bouwvakker hem brokstukjes van Spookslot gaf

Een Efteling-liefhebber heeft er een merkwaardig verzamelobject bij. Ronny Gomis beschrijft op Facebook hoe een medewerker zorgde voor een verrassing op de bouwplaats van de nieuwe attractie Danse Macabre, de vervanger van het Spookslot. Volgens de fan overhandigde een bouwvakker hem wat brokstukjes van het oude Spookslot.



Gomis stond te kijken bij de werkzaamheden aan Danse Macabre, toen hij naar eigen zeggen in gesprek raakte met het personeelslid. "Gewoon even gevraagd hoe alles verliep", aldus de nieuwsgierige toeschouwer. "Ging goed zei hij, ze lagen op schema."

Vervolgens stipte Gomis aan dat hij het jammer vond dat de Efteling geen stukjes Spookslot heeft verkocht. "Had er graag eentje willen hebben." Daarop zou de nonchalante bouwvakker naar de restanten van het slot gelopen hebben en twee keer met zijn hamer tegen de zijkant geslagen hebben. "Hij komt terug met twee stukjes muur."



Brabantse nuchterheid

De Efteling-fan is in zijn nopjes. Hij noemt het "geweldige Brabantse nuchterheid" en een "meevallertje". "Voor hem de normaalste zaak van de wereld voor mij vrij bijzonder. Ik ben nu twee stukjes Spookslot rijker waarvan ik zeker weet dat het van het gebouw af komt. Weer een leuke herinnering erbij!"



Het Spookslot ging de afgelopen maanden grotendeels tegen de vlakte. In november werd duidelijk dat niet het hele attractiegebouw verdwijnt: delen van de grote toren en de ronde zaal uit de wachtrij zijn blijven staan. De ruïne wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud, dat in 2024 opengaat.