Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo geeft rondleidingen achter de schermen van waterwereld Burgers' Ocean

Benieuwd naar de werking van Burgers' Ocean, het grote zeewateraquarium van Burgers' Zoo? De Arnhemse dierentuin geeft in de voorjaarsvakantie rondleidingen achter de schermen van de waterwereld. Nieuwsgierige bezoekers krijgen daarbij te zien wat er komt kijken bij het creëren van de onderwaterlandschappen.



Het areaal achter de schermen is groter dan het publieksgedeelte, meldt het park. "Normaliter komen alleen de verzorgers, biologen en medewerkers van de technische dienst in dit stukje van de Ocean." Van zaterdag 18 februari tot en met zondag 5 maart is iedereen welkom, dagelijks van 15.30 tot 16.45 uur.

"De bezoekers zien eiwitafschuimers en druppelfilters, bewonderen de enorme zakken zout die nodig zijn om zeewater aan te maken en mogen ook van boven op het haaienbassin en het levend koraal turen." Hier en daar staan gidsen om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.



Wachttijd

De toegang richting het gedeelte achter de schermen bevindt zich aan de buitenkant van het Ocean-gebouw, tegenover de lange zijde van het gorilla-eiland. Het plaatsen van een reservering is niet nodig, maar bij grote drukte kan de toegang wel tijdelijk worden afgesloten. "Dus enige wachttijd is niet uitgesloten."



Burgers' verwacht dat een rondwandeling tussen de vijftien en twintig minuten duurt. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Het management benadrukt dat het initiatief vooral bedoeld is voor volwassenen en gezinnen met oudere kinderen. "De technische aspecten zijn voor jonge bezoekers wat minder interessant."