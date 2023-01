Efteling

Britse vloggers dolenthousiast over de Efteling: 'Het Nederlandse Disneyland'

Hoe beleven buitenlandse toeristen de Efteling? Een Brits gezin bracht onlangs voor de allereerste keer een bezoek aan het Brabantse sprookjespark. In een uitgebreide videoreportage laten vader Gaz, moeder Anj en zoon Ollie Kershaw zien hoe de Efteling hen betovert. Het resultaat is een aandoenlijke vlog van bijna 26 minuten, met de titel "het Nederlandse Disneyland".



"We dromen er al jaren over om dit magische park te kunnen bezoeken en nu zijn we eindelijk hier", begint vader Kershaw. Direct wordt duidelijk dat het gezinnetje diep onder de indruk is van wat de Efteling hen te bieden heeft: van de rieten kap bij de entree tot de geurspray bij Fata Morgana en van het scheetkussenorgel bij Max & Moritz tot paardenshow Raveleijn. De Engelsen doen een dappere poging om Nederlandse namen uit te spreken. Dat lukt met wisselend succes. Zo wordt 'Anderrijk' verbasterd tot 'Andrick'.

De familie uit Manchester noemt de Efteling een "uniek themapark" met "ongeëvenaarde thematisering op topniveau". "Het voelt haast onwerkelijk." Het gezelschap roemt onder andere het landschap, de vele gedecoreerde speeltuinen en het aangename bezoekersaantal: er staan nauwelijks lange wachtrijen. "Ik kan me niet herinneren wanneer we voor het laatst zo ontspannen waren in een pretpark."



Schatkist

Ook pannenkoekenrestaurant Polles Keuken, het Sprookjesbos en oliebollen vallen in de smaak. De grote schatkist op de Pardoes Promenade wordt aangeprezen als "de best aangeklede pinautomaat ooit".



De mond van moeder Anj Kershaw valt open in het restaurant bij 4D-bioscoop Fabula, waarvan ze - vanwege de aankleding en de vele speelelementen - haast niet kan geloven dat het een eetgelegenheid is. "Mijn god, wat een restaurant." De beste ervaring bewaart de familie voor het laatst: darkride Symbolica vormt het hoogtepunt van de trip. "Het is zo'n speciale attractie, ik snap dat mensen speciaal voor Symbolica hierheen komen."



Fantasiewereld

De Kershaws logeren in vakantiepark Loonsche Land. "Ik heb het gevoel gehad dat ik de hele dag in een fantasiewereld heb rondgedwaald", luidt de conclusie na afloop. Overigens hebben de Britten nog niet eens de volledige Efteling-beleving gehad: publiekslieveling Droomvlucht was tijdens het bezoek gesloten voor onderhoud.