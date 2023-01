Efteling

Video: Efteling-bezoeker springt uit Gondoletta-bootje, attractie stilgezet

Een brutale Efteling-bezoeker heeft vandaag voor wat commotie gezorgd bij de Gondoletta. De knul besloot halverwege de boottocht uit een vaartuig te springen. Hij kwam terecht op het eilandje onder de brug tussen de Wensbron en eetgelegenheid De Meermin.



Toen medewerkers het via de beveiligingscamera's zagen gebeuren, is de attractie direct stilgezet. Vervolgens stond de jongen een tijdlang op het eiland, in afwachting van de komst van beveiligers. Hij overwoog nog om terug in de boot te stappen, maar dat werd hem via de omroepinstallatie verboden.

Beelden van het voorval verschenen op Instagram en Twitter. "Vandaar dat er zo veel beveiliging was bij de Gondoletta", reageert iemand. "Ah, de schoolreisjes", zegt een ander cynisch.



Gevaarlijk

De Efteling is absoluut niet blij met dergelijke acties, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Dit soort dingen zijn heel erg gevaarlijk. Daarom laten we altijd de beveiliging erbij komen. Het kan ertoe leiden dat iemand uit het park wordt gezet."