Futuroscope

Frans pretpark vervangt Ice Age-attractie door superheldenfilm in 4D

Het Franse pretpark Futuroscope heeft een eigen superheldenfilm ontwikkeld. Op de oude plek van 4D-bioscoop L'Âge de Glace, gebaseerd op de Ice Age-film Dawn of the Dinosaurs, is vanaf dit weekend de 4D-attractie Étincelle te vinden. Daarvoor bedacht Futuroscope een nieuw verhaal over het meisje Alice (Lya Oussadit Lessert) en haar vriend Teddy (Calixte Broisin-Doutaz).



Alice werkt in een museum over superhelden, waar bezoekers doorheen struinen alvorens ze de bioscoopzaal betreden. Teddy herinnert haar eraan dat het tweetal zou deelnemen aan een cosplaywedstrijd. Als Alice geen kostuum blijkt te hebben, besluit ze een origineel pak van superheldin Étincelle uit het museum aan te trekken.

Dat pak geeft het meisje onverwachts superkrachten, maar het roept ook de schurk Ténèbre op. Wat volgt is een heroïsch avontuur in de straten van Parijs. De film zelf, geproduceerd door de firma 5Motion, combineert echte scènes met animaties. Toeschouwers staan op vibrerende platforms. Er wordt ook gebruikgemaakt van mist- en lasereffecten.



2,8 miljoen euro

De volledige titel van de attractie luidt Étincelle : La Malédiction de l'Opale Noire. Per voorstelling is er plek voor 280 personen. De beleving duurt ongeveer twintig minuten. Futuroscope investeerde 2,8 miljoen euro in het project. Alle Ice Age-decoraties hebben plaatsgemaakt voor superheldendecors.



Men koos niet voor niets voor dat thema. Het attractiepark benadrukt dat striphelden niet afkomstig zijn uit de Verenigde Staten: in het begin van de twintigste eeuw bestonden er al tientallen Franse superhelden. Met de komst van Étincelle wil Futuroscope "een vergeten onderdeel van de Franse cultuur" onder de aandacht brengen.