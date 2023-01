Bobbejaanland

Bobbejaanland neemt afscheid van virtualreality-achtbaan

Bobbejaanland stopt dit jaar met het aanbieden van virtual reality bij een rollercoaster. In 2016 presenteerde het pretpark VR-brillen bij de overdekte achtbaan Revolution, onder de noemer Mount Mara. Na zeven jaar verdwijnt de VR-optie weer, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.



Vanaf komend seizoen is de Revolution weer volledig operationeel als vanouds, zonder VR-brillen. "We merkten dat onze bezoekers tegenwoordig liever een ritje in Revolution maken dan in Mount Mara", legt de woordvoerster uit. "Daarna zorgt een VR-toepassing altijd voor een hogere wachttijd. En het is een grotere operationele zorg."

In 2021 koos Bobbejaanland er al voor om de VR-headsets bij de hangende achtbaan The Dreamcatcher weg te halen. Die werden in 2018 geïntroduceerd. Bij The Dreamcatcher had het verwijderen van de brillen een andere reden: daar was sprake van aanhoudende technische problemen.



Vulkaanuitbarsting

Voor Mount Mara werkte Bobbejaanland samen met leverancier Samsung. Het was de allereerste virtualreality-achtbaan in de Benelux. Dankzij de VR-headset kregen passagiers het gevoel dat ze zittend op een quad moesten vluchten voor een vulkaanuitbarsting. Men investeerde destijds bijna 1 miljoen euro in de toevoeging.