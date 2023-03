Europa-Park

Foto's: nieuwe 360 graden-beleving Europa-Park draait om Kroatië

Europa-Park zet dit jaar Kroatië in het zonnetje. Hoewel een nieuw Kroatisch themagebied pas in 2024 opengaat, wordt het land nu al volop gepromoot. Vlakbij de bouwplaats van het nieuwe themadeel is dit seizoen een 360 graden-film te zien die volledig in het teken staat van Kroatië: Nikola Tesla's Beautiful Croatia.



Bezoekers nemen plaats op bankjes of gaan liggen op grote ligzakken. Vervolgens bekijken ze een film met in de hoofdrol Nikola Tesla; een elektrotechnicus en natuurkundige met Kroatische roots. Hij presenteert een bijzondere uitvinding waarmee hij mensen kan verplaatsen. Die gebruikt hij vervolgens om de toeschouwers zijn thuisland te laten zien.

De rest van de film bestaat uit luchtbeelden van Kroatië, in 360 graden. Volgens het Duitse pretpark wordt gebruikgemaakt van "hypermoderne projectoren". Voor de soundtrack is teruggegrepen op de muziek van Europa-Parks Scandinavische waterwereld Rulantica, geopend in 2019.



Blue Fire

De nieuwe beleving is ondergebracht in de Traumzeit Dome, een grote filmkoepel. Afgelopen winter werd die locatie nog gebruikt voor een betaalde virtualreality-attractie rond The Phantom of the Opera, als onderdeel van Europa-Parks VR-concept Yullbe. Dit seizoen verhuisde de pop-up-locatie Yullbe Go naar de wachtrij van lanceerachtbaan Blue Fire.



Fans zullen hun ogen uitkijken in de wachtrij van Nikola Tesla's Beautiful Croatia. Daar krijgen bezoekers een voorproefje op de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan die in het Kroatische parkdeel komt te staan. Er hangen onder andere bouwtekeningen en ontwerpen en er staat een grote maquette van de rollercoaster. Afgelopen week werd het baanverloop onthuld in een videosimulatie.