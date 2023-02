Walibi Belgium

Dit wordt de nieuwe familieattractie van Walibi Belgium

Walibi Belgium opent dit jaar een nieuwe attractie van het type sidecar XL. Het gaat om een grote molen met hangende gondels, geleverd door de Italiaanse fabrikant Technical Park. De carrousel bestaat uit twaalf armen met bakjes voor elk twee personen eraan. Tijdens het draaien zwieren de gondels omhoog.



In januari werd bekend dat de Belgische Walibi-vestiging in 2023 - tegen alle verwachtingen in - een familieattractie toevoegt. Nu is duidelijk wat voor soort ride het pretpark heeft besteld. Walibi komt binnenkort met aanvullende informatie, bijvoorbeeld over het thema en de locatie.

Een sidecar XL is nu al te vinden in Fraispertuis City in Frankrijk en Liseberg in Zweden. In 2023 volgt ook Djurs Sommerland in Denemarken. Het reguliere model, met acht in plaats van twaalf armen, staat onder andere in het Deense FĂ„rup Sommerland, de Duitse parken Hansa-Park en Tripsdrill en de Franse parken Parc Bagatelle, Dennlys Parc, Didi'Land en Jardin d'Acclimatation.



Waterglijbanen

De laatste nieuwe attracties in Walibi Belgium waren kinderachtbaan Fun Pilot en interactieve darkride Popcorn Revenge in 2019 en mega coaster Kondaa in 2021. Later dit jaar wordt zwemparadijs Aqualibi uitgebreid met vier nieuwe waterglijbanen.