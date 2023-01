Disneyland Paris

Disneyland Paris waarschuwt bezoekers tegenwoordig voor ongemak en looping in achtbaan

Wie een ritje maakt in de Indiana Jones-achtbaan van Disneyland Paris, moet voorbereid zijn op intens gerammel en pijnlijk gebeuk. Dat valt te lezen op een opmerkelijk waarschuwingsbordje dat tegenwoordig bij de attractie staat. Het bord maakt ook melding van een looping in de rollercoaster.



Indiana Jones and the Temple of Peril is waarschijnlijk de minst comfortabele attractie in het Europese Disney-resort. Omdat de baan allesbehalve soepel is, worden passagiers alle kanten op geschud. Dat kan behoorlijk pijnlijk uitpakken. Het bordje attendeert het publiek daarop.

Het gaat om een opvallend affiche in een goudkleurige lijst, die afgelopen najaar bij de ingang is neergezet. Dat gebeurde net na een onderhoudsbeurt. In eerste instantie werd gedacht aan een tijdelijke toevoeging, maar maanden later staat het bordje er nog steeds. Het lijkt erop dat Disneyland het ongemak van de achtbaan definitief omarmd heeft.



Verrassing

Indiana Jones and the Temple of Peril opende in 1993, een jaar na de opening van het Disneyland Park. De 600 meter lange baan van fabrikant Intamin bestaat uit een kettinglift, enkele scherpe bochten en één looping. Die inversie is lastig zichtbaar, waardoor het element voor veel bezoekers normaal gesproken als een verrassing komt.