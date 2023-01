Miniworld Rotterdam

Miniworld Rotterdam baalt flink van vandalisme: 'Zonde van onze tijd'

Miniworld Rotterdam kampt met vandalisme. Op social media deelt de overdekte miniatuurstad beelden van een medewerker die een vernieling moet verhelpen. Een asociale bezoeker blijkt een scheldwoord op een houten handreling gekerfd te hebben.



"Serieus, wie heeft er tijd en vooral behoefte om zoiets zinloos te doen?", schrijft de Zuid-Hollandse attractie op Facebook. "En waarom? Moet je nog best een beetje je best voor doen, door een vernislaag heen." Op de reling staat het woord 'kuthoeren'. "Excuus voor dit taalgebruik", vult men aan.

Het zit Miniworld hoog. "Held...", luidt het sarcastische commentaar. Een personeelslid probeert de beschadiging weg te halen. "Zonde van onze tijd..." De dader is niet gevonden. In de reacties vraagt iemand of er wellicht camerabeelden beschikbaar zijn. Dat is nog een optie, meldt Miniworld. "Goed idee, we hebben camera's."