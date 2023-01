Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen niet meer dagelijks geopend in september

Attractiepark Slagharen gaat in september 2023 niet meer zo vaak open als voorheen. Het Overijsselse pretpark heeft het aantal openingsdagen naar beneden bijgesteld. Voorheen waren bezoekers in september dagelijks welkom. Nu is besloten om de poorten alleen te openen van woensdag tot en met zondag.



Op maandag en dinsdagen blijft het attractiepark dicht, blijkt uit de bijgewerkte openingskalender. Slagharen nam de beslissing na een "interne evaluatie van de rustigere dagen", vertelt directeur Dave Storm aan Looopings. "Zo kunnen we een betere spreiding realiseren."

Opvallend genoeg gaat het park in oktober 2023 wel gewoon elke dag open, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. In november en december is Slagharen vervolgens alleen in de weekenden geopend, plus de kerstvakantie. Het nieuwe zomerseizoen start op zaterdag 1 april.