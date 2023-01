Attractiepark Toverland

Toverland kondigt nieuwe waterspeelplaats aan: Sparky's Splash Dock

Bezoekers van Toverland kunnen zich over een tijdje uitleven in een nieuwe waterspeelplaats. Het Limburgse themapark gaat het middeleeuwse gedeelte Avalon uitbreiden met de waterspeeltuin Sparky's Splash Dock. Het wordt een extra beleving in het gebied, naast vier nieuwe mechanische attracties.



Sparky's Splash Dock verrijst aan de oever van bedieningsrestaurant The Flaming Feather, langs de vaargeul van boottocht Merlin's Quest. De naam van de speelplaats verwijst naar het rode ridderdraakje Sparky, een nieuw personage in Avalon. Hij "zal interactie aangaan met de voorbijvarende boten", meldt Toverland.

Het rolstoelvriendelijke speelgebied bestaat onder meer uit tonnen, potten, pannen, watergoten met sluizen en een waterput. Bezoekers kunnen nat worden "als de wind verkeerd staat", zegt ontwerper Koen Huijben. "Sparky zwiert namelijk avontuurlijk op en neer aan een lekkende ton, die met een kraan van één van de boten werd gehesen."



Schaduwplekken

De draak heeft bovendien pootafdrukken, klauwsporen en brandplekken achtergelaten. Dankzij voorraadkisten steken bezoekers over zonder natte voeten te krijgen. Nieuwe bomen moeten zorgen voor meer schaduwplekken.



Voor de bouw werkt Toverland samen met een Oostenrijkse firma. Die was vorig jaar al verantwoordelijk voor de nieuwe ballenbaan Maximus' Wunderball bij de vernieuwde waterbaan Expedition Zork. Sparky's Splash Dock vervangt de kleinere waterspeelplaats bij speeltuintje Arthur's Tournament Training.