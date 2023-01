Disneyland Paris

Bekende Disney-muziek op vinyl: Disneyland Paris brengt eigen lp uit

Nostalgici kunnen de muziek van Disneyland Paris vanaf nu op een bijzondere manier beluisteren. Het pretparkresort heeft voor het eerst een eigen langspeelplaat uitgebracht: Euro Disney L'Album Officiel. Daarop staan zowel klassiekers uit het verleden als eigentijdse hits uit de Disney-parken.



Het souvenirtje, uitgebracht ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van het resort, bestaat uit twee delen met de titels Gisteren en Vandaag. Sommige nummers zijn nooit eerder uitgebracht. De naam van de lp verwijst naar de oorspronkelijke naam van Disneyland Paris uit 1992. Ook het hoesontwerp is nostalgisch.

Het was behoorlijk lastig om achttien nummers te selecteren voor op de plaat, vertelt productmanager Regis Alart. "We konden kiezen uit zo veel ongelofelijke muziek, met een limiet van 25 minuten per kant. Dat blijft moeilijk." De eerste kant bestaat uit de soundtracks van bijvoorbeeld Phantom Manor, Le Carrousel de Lancelot en It's a Small World, maar bijvoorbeeld ook de verdwenen attractie Le Visionarium en de oorspronkelijke versie van Space Mountain.



Hyperspace Mountain

De andere zijde "weerspiegelt de evolutie van het Disneyland Park", aldus Alart, met de huidige muziek van onder meer Phantom Manor, Pirates of the Caribbean, Star Tours: The Adventures Continue en Star Wars Hyperspace Mountain. Daar vinden we ook Married Life uit de Pixar-film Up, dat gedraaid wordt in themadeel Main Street.



Twee nummers gecomponeerd voor de dertigste verjaardag van Disneyland ontbreken niet: Ready for the Ride en Un Monde Qui S'Illumine. De vinylplaat is voor 25 euro verkrijgbaar bij de Walt Disney Studios Store in het Walt Disney Studios Park, The Storybook Store en Harrington's Fine China & Porcelains in het Disneyland Park en The Disney Gallery in Disney Village.