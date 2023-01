Europa-Park

Europa-Park heeft hoop op kabelbaan naar Frankrijk opgegeven

Er komt definitief geen kabelbaan tussen het Duitse pretpark Europa-Park en de Franse grens. In 2018 presenteerde Europa-Park met veel tamtam plannen voor een kabelbaan waarmee Franse bezoekers naar het park gebracht konden worden. De toeristische trekpleister in Zuid-Duitsland ligt slechts enkele kilometers van Frankrijk.



President Emmanuel Macron van Frankrijk was dolenthousiast over het concept. "Europa-Park heeft ervoor gekozen om te investeren in Frankrijk", liet hij destijds trots weten. "Dit Frans-Duitse project zal duizenden banen scheppen." Toch kwam er al snel een kink in de kabel, toen milieuclubs protesteerden.

Zij ontdekten dat de kabelbaan twee natuurgebieden zou doorkruisen. Meerdere organisaties tekenden bezwaar aan. Het vervoersmiddel zou onder meer de dierenpopulatie kunnen aantasten, vreesde men. Eén van de verenigingen noemde het plan bijvoorbeeld "een ernstige inbreuk op de natuur".



In gesprek

Naar aanleiding van de commentaren besloot Europa-Park het initiatief in december 2018 in de ijskast te zetten. Directeur Michael Mack liet weten dat hij vijf jaar de tijd zou nemen om met de tegenstanders in gesprek te gaan. Daarna zou het populaire attractiepark de plannen opnieuw tegen het licht houden.



Die aangekondigde termijn wordt niet volgemaakt. Europa-Park heeft nu al besloten om de stekker uit het project te trekken, zo bevestigt de communicatieafdeling aan regionale omroep France Bleu. Volgens een woordvoerder is het idee volledig "begraven". "Het plan voor de kabelbaan is niet meer aan de orde."



Vakantiepark

Toch blijven natuurbeschermingsorganisaties kritisch. De Franse club Alsace Nature is bijvoorbeeld nog niet gerust op een goede afloop, meldt een voorlichtster. Ze benadrukt dat de familie Mack al meermaals de wens heeft uitgesproken om uit te breiden richting Frankrijk, bijvoorbeeld door er een vakantiepark te gaan runnen. Onlangs registreerde Europa-Park nog de merknaam 'Europa Valley' bij het Europese merkenregister EUIPO.