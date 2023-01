Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: opfrisbeurt voor Mine Train in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen gebruikt de wintersluiting voor het opknappen van een rollercoaster. De Mine Train uit 2001 wordt momenteel opnieuw geverfd. Op dit moment oogt een groot deel van de familieachtbaan zilverkleurig. Het gaat echter om een basislaag.



Na het aanbrengen van de zogenoemde primer krijgt de attractie de originele kleuren terug: donkerrood en zwart. "De baan wordt weer in de bekende lakkleuren gezet", vertelt een woordvoerder van het pretpark aan Looopings. "Daardoor ziet het er straks weer lekker fris uit."

De Mine Train is een 22 jaar oude junior coaster van de Nederlandse fabrikant Vekoma, met een hoogte van 13 meter en een lengte van 335 meter. Tijdens een ritje haalt een trein een topsnelheid van zo'n 45 kilometer per uur. Vergelijkbare exemplaren staan onder meer in Plopsaland De Panne (België), Mirabilandia (Italië), Fårup Sommerland (Denemarken) en Energylandia (Polen).



Kleurenschema

Slagharen gaat begin april weer open voor publiek. Het park is al langer bezig met het vernieuwen van oudere attracties. Vorig jaar werd de Free Fall bijvoorbeeld voorzien van een nieuw kleurenschema. Een jaar eerder onderging de Enterprise een gedaantewisseling.