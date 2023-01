Disneyland Paris

Honderden drones stelen de show in Marvel-avondspektakel Disneyland Paris

Disneyland Paris tilt dronespektakels naar een hoger niveau met de nieuwe avondshow Avengers: Power the Night. In het Walt Disney Studios Park is de komende maanden na zonsondergang de sensationele dronevoorstelling Avengers: Power the Night te zien. Zaterdagavond vond de première plaats.



De productie zet een groot aantal Marvel-superhelden in de schijnwerpers. Zij verschijnen - als videoprojectie - in cartoonvorm op de voorgevel van The Twilight Zone Tower of Terror. Wat de show echter bijzonder maakt, is het gebruik van zo'n vijfhonderd drones. De onbemande vliegtuigjes zijn voorzien van een lampje. Ze werden vooraf geprogrammeerd om samen figuren uit te beelden in de lucht.

Zo ontstaan boven het publiek steeds bekende Marvel-symbolen. Die zorgen in combinatie met de projecties, speciaal voor de show gecomponeerd muziek en goed getimede vuurwerk- en lasereffecten voor een indrukwekkend schouwspel.



Nick Fury

De drones vormen achtereenvolgens een portaal van Doctor Strange, het schild van Captain America, de hamer van Thor, het muziekvolume van Guardians of the Galaxy, tovenarij van Scarlet Witch, het embleem van Black Panther, zoemende insecten van Ant-Man, de ringen van Shang-Chi, het arriveren van Captain Marvel, het hoofd van Avengers-oprichter Nick Fury en het Avengers-logo.



Het hoogtepunt volgt enkele momenten voor het einde, als een gigantische Spider-Man gemaakt van drones in beeld komt. Hij lijkt aan de gevel van de Tower of Terror te hangen. Voor Avengers: Power the Night werkt Disney samen met de Franse leverancier Dronisos.



Themagebied

Het lichtspektakel duurt ongeveer achteneenhalve minuut. Vanwege de voorstelling sluit Marvel-themagebied Avengers Campus 's avonds eerder dan gewoonlijk. De show wordt tot en met maandag 8 mei dagelijks vertoond als de weersomstandigheden het toelaten, met uitzondering van woensdag 8, woensdag 15, vrijdag 17 en maandag 27 maart en zaterdag 22 april.