Efteling

Foto's: nieuwe afbeeldingen op bouwschuttingen Efteling Grand Hotel

Het portfolio van Efteling-personage Bouwmeester Big blijkt nog groter dan gedacht. Op schuttingen bij het bouwterrein van het Efteling Grand Hotel zijn deze week nieuwe afbeeldingen verschenen. Daarop is te zien hoe de big heeft meegewerkt aan meer bekende bouwprojecten.



Bouwmeester Big is sinds kort de mascotte van bouwplaatsen in de Efteling. Bij zijn introductie verschenen al foto's die aantonen dat het sprookjesfiguur zogenaamd heeft meegewerkt aan het Atomium in Brussel, de Eiffeltoren in Parijs, het Huis van de Vijf Zintuigen in de Efteling, de Big Ben in Londen, de Toren van Pisa en een piramide in Egypte.

Maar de loopbaan van de big is nog veel veelzijdiger: nieuwe beeltenissen onthullen dat hij ook present was bij het construeren van het Kabouterdorp, het kasteel van Doornroosje en het Herautenplein in het Sprookjesbos en het Efteling Hotel. Ook op internationaal vlak timmerde hij aan de weg.



Wolkenkrabber

We zien Bouwmeester Big klussen bij het Sydney Opera House in Australiƫ en wolkenkrabber Burj Khalifa in Dubai. Daarnaast is hij zichtbaar in de beroemde foto Lunch atop a Skyscraper, in 1932 gemaakt in New York. Verder prijkt op de schutting voortaan een hoop bakstenen in de vorm van het Huis van de Vijf Zintuigen.



Met de komst van Bouwmeester Big poogt de Efteling een verhaal te koppelen aan de vele bouwwerkzaamheden in het park. Het varken moet het derde, slimme biggetje uit het sprookje van De Drie Biggetjes voorstellen. Hij bouwde zijn huis niet van stro of hout, maar van steen. Op die manier kon de wolf het bouwwerk niet omver blazen.