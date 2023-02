Walibi Holland

Reguliere toegangsprijs Walibi Holland wordt 42,50 euro: stijging van bijna 20 procent

Een regulier ticket voor Walibi Holland gaat bij aanvang van komend zomerseizoen 42,50 euro kosten. Dat bevestigt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. Het betreft een verhoging van 6,50 euro ten opzichte van vorig jaar, toen voor een entreekaartje in het voorseizoen 36 euro gevraagd werd.



Het pretpark in de polder werkte in het verleden met twee verschillende kassatarieven: voor het laagseizoen en het hoogseizoen. Vorig jaar varieerde dat tarief tussen 36 en 38 euro. Nu hanteert men één standaardprijs voor alle dagen, met uitzondering van de Halloween Fright Nights.

Door de prijs van een zogeheten undated ticket vast te stellen op 42,50 euro, bijna 20 procent meer dan voorheen, wordt Walibi duurder dan concurrenten als Toverland. Daar zijn bezoekers dit jaar maximaal 39,50 euro kwijt. In Nederland is alleen de Efteling prijziger: het Kaatsheuvelse sprookjespark vraagt 's zomers maximaal 48 euro in 2023.



Niemand meer

Volgens de Walibi-voorlichter zijn toegangskaartjes zonder specifieke datum bewust een stuk duurder gemaakt, in de hoop bezoekers aan te sporen om een voordeliger ticket mét datum te kopen. "Wij moedigen onze gasten aan om een ticket op datum te kopen", zegt hij. "We zijn in onze opzet geslaagd wanneer niemand meer een ongedateerd ticket koopt van 42,50 euro."



De duurdere standaardkaarten blijven wel bestaan voor mensen die de voorkeur geven aan flexibiliteit, aldus de woordvoerder. "Ze kunnen dan komen wanneer ze willen. Deze prijs geldt ook als referentieprijs voor al onze andere tickets." Wat er voor dagtickets mét datum wordt gevraagd, hangt af van meerdere factoren. "Zoals het weer, de drukteverwachting, extra activiteiten in het park, het reeds verkochte aantal tickets, enzovoort."



Woekerprijzen

Tijdens het halloweenseizoen in oktober hanteert Walibi altijd andere tarieven. Dan deinst het attractiepark niet terug voor woekerprijzen. In 2022 was een dagje Walibi in de halloweenperiode op een bepaald moment zelfs duurder dan een dagje Efteling. De Halloween Fright Nights vinden in 2023 plaats in het weekend van 7 en 8 oktober en op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 14 en 29 oktober.



Walibi Holland opent komend voorjaar een familiegebied met meerdere nieuwe attracties, waaronder een familieachtbaan. De uitbreiding wordt onderdeel van parkdeel Speed Zone. In 2024 staat de komst van een spectaculaire single-rail coaster op de planning.