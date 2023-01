Duinrell

Video: Duinrell brengt klassieke Play Kwek Show op professionele wijze in beeld

Duinrell heeft de nostalgische Play Kwek Show vereeuwigd. Dankzij een professionele videoregistratie kan iedereen de computergestuurde poppenshow nu altijd bekijken. Het Wassenaarse attractiepark huurde zelfs een heuse kraancamera in om de animatronicvoorstelling uit 1990 vast te leggen.



De Play Kwek Show is een parodie op de bekende Playbackshow van Henny Huisman. Ook in Duinrell speelt Huisman de rol van gastheer, als Kikker Bill. Hij presenteert verschillende muzikale acts aan het publiek, waar de toeschouwers vervolgens op kunnen stemmen. Dankzij dat interactieve element staat de winnaar vooraf niet vast.

Naast Huisman werkten bekende Nederlanders als Albert Mol en Benny Neyman mee aan de productie. De show werd bedacht door tekstschrijver, componist en zanger Joost Timp, onder meer bekend van de hit Even Aan Mijn Moeder Vragen. Hij schreef twee jaar eerder al het script voor de nabijgelegen Kwakus Kwebbel Show. Daarvan verscheen in 2021 een professionele video.



Bever

De Play Kwek Show bestaat uit vier verschillende acts. Achtereenvolgens zijn dat Banana Kwakwa, Bennie Bever, Peter Prins en Status Kwek. In de YouTube-video, die ruim zestien minuten duurt, gaat de bever er uiteindelijk vandoor met de winst en de Gouden Duinrell Bokaal.