Walibi Belgium opent nieuwe familieattractie in 2023

Walibi Belgium gaat dit jaar onverwachts toch een nieuwe attractie openen. Tot nu toe maakte het pretpark alleen bekend dat zwemparadijs Aqualibi uitgebreid wordt met vier waterglijbanen. Daar blijft het niet bij: ook in het park zelf zal een nieuwe attractie verrijzen.



Dat bevestigt een woordvoerster van Walibi Belgium naar aanleiding van berichtgeving van parkeigenaar Compagnie des Alpes. Om wat voor soort attractie het gaat, blijft nog even de vraag. Daarover wil men op dit moment nog niets kwijt. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 1 april.

De laatste toevoeging in het park was de 50 meter hoge mega coaster Kondaa, geopend in 2021. Walibi presenteerde in 2017 een omvangrijk masterplan met opknapbeurten en nieuwe attracties ter waarde van ruim 100 miljoen euro. In 2019, nog vóór de coronacrisis, werd al afgeweken van dat plan.



Waterattractie

Verschillende onderdelen uit het investeringsplan zijn vandaag de dag nog niet gerealiseerd, waaronder de komst van een interactieve waterattractie van fabrikant Mack Rides en een vliegtuigmolen van leverancier Gerstlauer. Ook was het aanvankelijk de bedoeling om de verdwenen kinderachtbaan La Coccinelle opnieuw op te bouwen op een andere locatie.