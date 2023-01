Efteling

Interactief element bij Efteling-attractie Max & Moritz teruggekeerd

De Efteling heeft een interactief onderdeel bij familieachtbaan Max & Moritz in ere hersteld. In de wachtrij voor de dubbele powered coaster kwamen bezoekers in het openingsjaar de zogeheten Boemknaller tegen: een ingenieus apparaat bestaand uit een kist, een pomp, buizen en een manometer.



Door een fietspomp te gebruiken, spatte er water op in het achtbaangedeelte. De Boemknaller werd zogenaamd gefabriceerd door de kwajongens Max en Moritz. Het effect was echter geruime tijd defect. De afgelopen maanden stond er alleen een onbedekt kistje in de rij, zonder de pomp.

Na bijna twee jaar afwezigheid keerde het element vandaag terug, in een nieuw jasje. In het verleden was het kistje voorzien van een print met een houtmotief. Dit keer heeft de Efteling gezorgd voor een iets realistischer uiterlijk, waarbij de gekleurde houten planken driedimensionaal zijn uitgevoerd. Het effect staat op dit moment nog wel uit vanwege de kou.