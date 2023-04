Jurassic World: The Exhibition

Dino's van Jurassic World tijdelijk neergestreken in Duitse stad Keulen

Altijd al gedroomd van het bezoeken van Jurassic World? In Duitsland is het nu mogelijk. Het fictieve dinopretpark uit de gelijknamige filmreeks staat centraal in Jurassic World: The Exhibition. De beleving is tijdelijk neergestreken in de Duitse stad Keulen. Bezoekers komen er oog in oog te staan met levensechte dinosaurussen.



Daarvoor wordt gebruikgemaakt van metershoge animatronics, die opvallend realistisch bewegen. Zo zijn onder andere een Brachiosaurus, Velociraptors, een Indominus rex en een Tyrannosaurus rex aanwezig. Acteurs zorgen ter plekke voor presentaties of showelementen.

Een wandeling door Jurassic World duurt ongeveer drie kwartier. De attractie heeft een oppervlakte van zo'n 2500 vierkante meter. Afgelopen najaar was de dino-ervaring nog te vinden in Londen. In Keulen wordt Jurassic World: The Exhibition tot het einde van de zomervakantie gehuisvest door museumcomplex Odysseum.



Uitverkocht

Dat is op ongeveer twintig minuten rijden van Phantasialand. Tickets zijn verkrijgbaar via jurassicworldexhibition.de, vanaf 29,50 euro voor volwassenen. De reguliere online entreeprijs bedraagt 37,50 euro. Voor de komende twee weken zijn nagenoeg alle toegangsbewijzen al uitverkocht. Er geldt geen minimumleeftijd.