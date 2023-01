Efteling

Efteling neemt poppentheater op Anton Pieckplein weer in gebruik

Een nostalgisch onderdeel van de Efteling keert dit jaar terug. Het Kaatsheuvelse sprookjespark blaast de nostalgische poppenkast op het Anton Pieckplein nieuw leven in. Dat melden verschillende ingewijden aan Looopings. De Efteling zelf heeft het nieuws nog niet bevestigd.



Het poppentheater, ontworpen door Anton Pieck zelf, opende in 1954. Daarmee was het de eerste vorm van live-entertainment in de Efteling. Na verloop van tijd ging het gebouwtje dicht vanwege de verminderde belangstelling van het publiek en de lage capaciteit. In de jaren negentig werd het theater nog tijdelijke heropend voor enkele Efteling-poppenshows.

De afgelopen decennia diende de locatie slechts als opslaghok. Daar gaat dus verandering in komen. De Efteling heeft concrete plannen voor een nieuwe poppenkast. Op dit moment zoekt men naar acteurs. Het project wordt intern omschreven als "een nostalgische productie" die vanaf april dagelijks te zien zal zijn.



Spontane ontmoetingen

"Je weet een geloofwaardig karakter neer te zetten en je kunt op dynamische wijze een verhaal vertellen", staat in de vacaturetekst. "Bovenal heb je een groot vertrouwen in en bereidheid tot overgave aan spelsituaties die ontstaan vanuit spontane ontmoetingen met gasten."



Op donderdag 9 februari vinden de audities plaats. Vervolgens zijn er repetities op maandag 20 en vrijdag 24 maart en dinsdag 4, woensdag 12 en dinsdag 18 april. Het poppenkasthuisje bevindt zich in parkdeel Marerijk, tussen poffertjesrestaurant 't Poffertje en snoepwinkel De Soete Inval.