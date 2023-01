Duinrell

Vakantiegasten Duinrell veroorzaken brandje in bungalow

In het vakantiepark van Duinrell is afgelopen weekend een brandje uitgebroken. Verblijfsgasten hadden in een Duingalow meerdere handdoeken en zwemkleding op een gaskachel gelegd, om te drogen. Dat pakte niet goed uit.



Zaterdagochtend vatten de handdoeken en kleding vlam, bevestigt een woordvoerster van het Wassenaarse attractiepark aan Looopings. Beveiligers van Duinrell kwam direct ter plaatse. Zij konden de schade beperken.

Ook de brandweer werd opgeroepen. Brandweerlieden hebben het vuur nageblust. Verder zijn er metingen verricht. Niemand raakte gewond, aldus de voorlichtster. "De gasten in kwestie hebben we onder kunnen brengen in een andere Duingalow."