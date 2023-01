Attractiepark de Waarbeek

Attractiepark de Waarbeek investeert in dinogebied met vulkaan en nieuwe attracties

Attractiepark de Waarbeek is druk bezig met de aanleg van een gloednieuw dinogebied. In Dino World treffen bezoekers vanaf komend voorjaar een groot aantal dinosaurussen aan. Blikvanger wordt een metershoge vulkaan. Het Overijsselse pretpark investeert ook in een nieuwe familieachtbaan: Raptor Adventure.



Vorig jaar pakte de Waarbeek nog uit met vijf nieuwe attracties en een vernieuwde entree. Eigenaar Kevin Moespot kiest ervoor om in 2023 geen gas terug te nemen: wederom gaat een groot gedeelte van het park op de schop. Men belooft "een ware beleving vol spanning en sensatie" waarin gasten miljoenen jaren terug in de tijd worden getransporteerd. Ze komen onder meer oog in oog te staan met een 7,5 meter hoge Brachiosaurus.

De rollercoaster Raptor Adventure werd gebouwd door de Italiaanse firma SBF Rides. Het park nam de attractie over van handelaar Martin Meijer. Een bestaande rondrit wordt getransformeerd tot Dino Express. Bezoekers nemen plaats in mijnkarretjes voor een tocht langs de vulkaan - die op uitbarsten staat - en door een grot met meerdere bewegende dino's.



Dinobotten opgraven

Voor de decors wordt samengewerkt met het Filipijns-Nederlandse bedrijf Themics. Bij de interactieve beleving Dino Discovery is het mogelijk om zelf dinobotten op te graven. Postbode Pelle, de mascotte van de Waarbeek, krijgt een theatershow met babydino's.



Eigenaar Moespot vindt het dinothema zeer geschikt voor de uitbreiding. "Wij groeiden vroeger op met films als Jurassic Park. Sindsdien hebben dino's ons altijd geïntrigeerd. Voor mijn vijf kinderen geldt hetzelfde. Dinosaurussen zijn historisch en daarom tijdloos en bovendien heel educatief." Dino World wordt naar verwachting officieel geopend bij de seizoensstart op zaterdag 1 april.



Pure nostalgie

Het is de bedoeling om de Waarbeek te blijven ontwikkelen. Eerder werd een grote klimbrug over het water aangekondigd. Dat project staat even ijskast. "Met deze stap richten we ons op de toekomst", zegt Moespot over Dino World. "De Waarbeek is voor velen pure nostalgie: het is één van de oudste attractieparken van Nederland. Met alle veranderingen die we hebben doorgevoerd, inclusief de all-in-formule, hopen we ook één van de bekendste parken te worden."