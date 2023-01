Europa-Park

Europa-Park: verdwenen attractie keert terug op een nieuwe plek

Europa-Park geeft een verdwenen attractie een tweede leven. De ballonnenmolen Flug des Ikarus, gelegen in het Griekse themagebied, werd begin 2022 afgebroken. Het Duitse pretpark maakte op die manier ruimte voor het nieuwe themadeel Kroatië, dat in 2024 opengaat.



Flug des Ikarus, geopend in 1996, keert echter binnen afzienbare tijd terug. De ballonnencarrousel van leverancier Chance Rides wordt opnieuw opgebouwd in het Engelse gedeelte van Europa-Park blijkt uit een aangevraagde vergunning.

Bij de rentree hoort ook een ander thema, met een aangepaste naam. Daarover is nog niets bekendgemaakt. De voorbereidende werkzaamheden in themagebied Engeland zijn onlangs al begonnen.



Familieattracties

Daar bevonden zich al meerdere familieattracties, waaronder Silverstone-Piste, London Bus, Crazy Taxi en The British Carousel. Op dit moment is Europa-Park gesloten voor publiek. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 25 maart.