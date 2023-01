Alton Towers Resort

Attractiepark Alton Towers kondigt spookachtige darkride aan: The Curse at Alton Manor

Pretpark Alton Towers in Engeland opent in 2023 een griezelige attractie met de naam The Curse at Alton Manor. Afgelopen zomer werd bekend dat de interactieve darkride Duel: The Haunted House Strikes Back definitief gesloten zou worden. Tot nu toe was onduidelijk wat het park met de locatie van plan was.



Vandaag kondigt Alton Towers de vervanger aan. Details ontbreken nog. Wel wordt alvast een raadselachtige illustratie gedeeld. Daarin is een karretje te zien dat op het punt staat om een angstaanjagend huis vol onheilspellende elementen binnen te rijden.

The Curse at Alton Manor moet in het voorjaar af zijn. Alton Towers presenteert de noviteit als een volledig nieuwe attractie. Het park belooft "de meest meeslepende darkride van het resort tot nu toe". "Deze huiveringwekkende attractie zal zowel dappere kinderen als volwassenen laten griezelen tijdens een sinistere reis vol spannende wendingen in een vervloekt landhuis."



Speciale effecten

Alton Towers heeft een klassiek spookhuis met een moderne twist op het oog. De bedenkers beweren nieuwe manieren gevonden te hebben om het publiek de stuipen op het lijf te jagen. "Er wordt gebruikgemaakt van speciale effecten die nog nooit zijn vertoond in een Brits themapark." Volgende maand komt naar verwachting meer informatie naar buiten.