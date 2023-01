Bobbejaanland

Bobbejaanland verwijderde Facebook-reacties over omstreden logo

Bobbejaanland heeft op Facebook meerdere negatieve reacties over een controversieel logo verwijderd. Het Vlaamse pretpark introduceerde twee weken geleden een nieuwe huisstijl met een simplistisch beeldmerk. Dat leverde heel veel negativiteit op. Op Facebook zijn de afgelopen dagen verschillende commentaren over het logo verdwenen.



Net nu de storm over de omstreden wijziging was gaan liggen, besloot Bobbejaanland om het logo opnieuw te uploaden op Facebook. Er zat namelijk een klein grafisch foutje in de vorige versie, dat op het oog nauwelijks zichtbaar is. Het gevolg: het afgekraakte logo verscheen deze week wederom bij tienduizenden volgers op hun tijdlijn.

Daardoor barstte de discussie opnieuw in alle hevigheid los. De socialmedia-manager besloot vervolgens een aantal negatieve reacties te verbergen. Volgens een woordvoerster is er echter geen sprake van een poging tot censuur: het beleid van Bobbejaanland is om "spam en onbeleefde, respectloze of haatdragende comments" weg te halen.



Plezant

"Het is onze verantwoordelijkheid om op de socialemedia-kanalen van Bobbejaanland een open en respectvolle community te creëren die voor iedereen plezant is", laat de voorlichtster weten. Ze benadrukt dat negatieve reacties die op een "respectvolle manier" zijn geuit, wel blijven staan. "Iedereen is welkom om zijn mening te uiten op onze kanalen."



Het attractiepark schaart zich daarmee achter het Vlaamse Hier Niet-initiatief, bedoeld om online discussies netjes te laten verlopen. Toch verdwenen er ook onschuldige reacties waarin het Bobbejaanland-logo vergeleken werd met het logo van McDonald's, zo ontdekte Looopings. Hoe zit dat? "Dat waren reacties van mensen die dezelfde reacties onder meerdere berichten achterlieten. Dat valt onder spam."



Commotie

Bobbejaanland hoopt dat alle commotie snel achter de rug is, zodat het park zich weer kan richten op andere zaken. Commercieel directrice Peggy Verelst vertelde eerder deze maand al aan Looopings dat er geen plannen zijn om het logo aan te passen naar aanleiding van alle kritiek. Men is er zelf wel heel tevreden over.