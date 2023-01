Attractiepark Toverland

Efteling-fansite haalt nieuw Toverland-ontwerp door het slijk: 'Kitscherige weerzinwekkendheid'

Toverland krijgt een veeg uit de pan van een bekende Efteling-fansite. In een mail aan alle leden kraakt de Eftelist-redactie een nieuw ontwerp van het Limburgse attractiepark finaal af. Het gaat om een tekening voor een grote klok met bewegende figuren, de zogenoemde Pendulus Magicus.



Het opvallende bouwwerk moet dit jaar voor meer levendigheid gaan zorgen in het middeleeuwse themagebied Avalon. Hoewel Eftelist zich doorgaans richt op de Efteling, konden de personen achter de site het niet laten om de Toverland-creatie te bespreken. "Na het zien van de Pendulus Magicus van Toverland zijn we even heel blij met de klokken van de Efteling", begint het betoog.

Vervolgens wordt de creatie van Toverland-ontwerper Peter van Holsteijn meedogenloos de grond in geboord. "Wanneer de term 'belevingselement' je tenen al niet doen krommen van ellende, dan doet het ontwerp dat wel in al haar kitscherige weerzinwekkendheid."



Handtekening

Daarmee is het anonieme relaas nog niet voorbij. "De hoofddesigner van Toverland lijkt wel meer op zijn handtekening dan op ontwerpen geoefend te hebben", luidt het genadeloze oordeel van Eftelist. "Oef, wat een ding!"



Vervolgens maakt men van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe fraai en stijlvol de klokken in de Efteling eigenlijk zijn. Stuk voor stuk vele malen mooier dan waar Toverland mee op de proppen durft te komen, is de conclusie.



Kritiek

Pendulus Magicus wordt één van de vijf nieuwe mini-belevingen in Avalon, als aanvulling op vier nieuwe attracties. Toverland koos voor een vliegtuigmolen, een parachutetoren, een carrousel en een rondrit. Daarop kwam eerder al stevige kritiek van een ander prominent Efteling-medium.