Marwell Zoo

Twee mannen gestraft na pijnigen giraf bij inbraak in Britse dierentuin

Twee Britse mannen hebben in februari 2021 na sluitingstijd ingebroken bij een Engelse dierentuin. Daar mishandelden ze een giraf door een fles tegen het dier aan te gooien. Ook bij de tijgers en de pinguïns zorgden de aso's voor onrust. Afgelopen week zijn de herrieschoppers veroordeeld voor hun daden.



Het incident vond bijna twee jaar geleden plaats in Marwell Zoo, gelegen in het graafschap Hampshire. Op dat moment was de coronacrisis in volle gang. De mannen publiceerden beelden van hun roekeloze acties op Snapchat. In de rechtszaal konden de video's gebruikt worden als bewijsmateriaal.

Tijdens de rechtszaak bleek dat de giraf na afloop is aangetroffen met verwondingen aan zijn been. Die werden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het dier in paniek tegen een deur heeft getrapt.



Angstsymptomen

In het tijgerverblijf troffen verzorgers later stenen, een stok en een fles met ontsmettingsmiddel aan. Volgens medewerkers vertoonden de dieren signalen van stress. Bij de pinguïns, die eveneens bezoek kregen van de nachtelijke inbrekers, was ook sprake van angstsymptomen. Daarnaast bleek hun waterfilter uitgeschakeld te zijn.



De daders hebben bekend. Volgens hun advocaat gingen ze de fout in door een vlaag van verstandsverbijstering. Hij beweert dat de heren normaal gesproken juist dierenliefhebbers zijn. De rechter legde allebei de mannen op een schadevergoeding op van 750 pond, ongeveer 855 euro. Verder hebben ze een taakstraf van 120 uur aan hun broek hangen.



Steunbetuigingen

Marwell Zoo reageert verheugd op het nieuws. "We willen de rechter bedanken voor het erkennen van de ernst van de situatie en de impact die het had op onze dieren, verzorgers en vrijwilligers", laat het management weten. Het park bedankt ook iedereen die de afgelopen periode steunbetuigingen heeft gestuurd. "Dat deed ons echt veel goeds."