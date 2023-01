Video: veel defecten bij vliegende tapijten Disneyland Paris

Disneyland Paris

De molen met vliegende tapijten in Disneyland Paris is operationeel, maar daar is ook alles mee gezegd. Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, zoals de Aladdin-attractie in het Walt Disney Studios Park heet, kampt met opmerkelijk veel mankementen. Het overgrote deel van alle gondels functioneert momenteel niet.



Beelden van de Vlaamse Disney-fansite Pixiedust tonen hoe negen van de in totaal zestien tapijten buiten gebruik zijn. Er werden blauwe beschermhoezen overheen gedrapeerd. Bij één bakje heeft men ook rood-witte afzetlinten toegevoegd.

Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah, geopend in 2002, is vormgegeven als een tweedimensionale filmset waar de Geest uit Aladdin zijn debuut als regisseur maakt. De interactieve vliegende tapijten tellen vier zitplaatsen. Passagiers kunnen met behulp van hendels zelf de hoogte en de hellingshoek bepalen.