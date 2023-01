Walibi Holland

Video: zo makkelijk is inbreken bij de Halloween Fright Nights in Walibi Holland

Inbreken tijdens de Halloween Fright Nights van Walibi Holland begint een trend te worden. Opnieuw is op YouTube een video opgedoken die toont hoe een groepje doodeenvoudig binnenkomt bij het populaire halloween-evenement, zonder te betalen. De beelden, gepubliceerd door YouTube-kanaal Dewouten, zijn opgenomen in oktober 2022.



In de video van negen minuten begint bij vakantiepark Walibi Village, waar de brutale bezoekers de slagboom omzeilen door snel achter een andere auto aan te rijden. Vanaf de parkeerplaats voor acteurs wandelen ze richting Wicked Woods, een duistere walkthrough met heksen in een bosgebied.

Door over een hek heen te klimmen, komen ze ín de halloweenbeleving terecht. Daar lopen ze direct een actrice tegen het lijf. Vervolgens gaat één van de youtubers nog een stap verder.



Cameraman

Hij ontdekt dat het niet alleen oersimpel is om ongemerkt het attractiepark te betreden: ook het hoofdpodium blijkt alarmerend slecht beveiligd te worden. Door zich voor te doen als officiële cameraman, kan hij geruime tijd probleemloos op het podium blijven staan tijdens een optreden van een dj.