Efteling

Efteling-bezoekers klagen over extreme gladheid: 'Levensgevaarlijk om te lopen'

Het is de Efteling niet gelukt om dit weekend alle wandelpaden begaanbaar te maken. Op social media klagen tientallen bezoekers over extreme gladheid, doordat op veel plekken niet werd gestrooid. Tot nu toe heeft de Efteling niet op de klachtenreeks gereageerd.



Sneeuw zorgt al dagen voor sfeervolle taferelen in het Brabantse sprookjespark, maar de winterse buien brengen ook een hoop ongemak met zich mee. Doordat natte sneeuw bevriest, ontstaan spekgladde wegen. De belangrijkste hoofdpaden zijn ijsvrij gemaakt. Op andere plaatsen moeten bezoekers al glijdend en glibberend hun weg zoeken.

Op Twitter uiten een heleboel bezoekers hun teleurstelling en frustratie. "Spiegelglad op de parking, Sprookjesbos, eigenlijk overal", schrijft ene Maria bijvoorbeeld. "Je zou zeggen met deze entreeprijzen kunnen ze wel strooien. In Disney gebeurt dit niet op deze manier met sneeuw." Arendo Geense vermoedt naar eigen zeggen dat het strooizout op was. "Delen van de Efteling zijn onbegaanbaar." Marco Verhagen was er vanochtend na een uurtje wel weer klaar mee. "Gladde wandelpaden, bijna alle grote attracties gesloten. En dat alles voor slechts 96 euro met z'n tweetjes."



Niet gewend

Izaak van den Dries verbaast zich over de gang van zaken. "Niet van de Efteling gewend dit", meldt hij. "Normaal gesproken vliegen de sneeuwschuivers en bezems naar buiten na een sneeuwbuitje." Tim Hinssen benadrukt dat het park het "operationeel echt niet voor elkaar had, qua verkeer, gladheidsbestrijding en capaciteit". Wesley Groos: "De Warme Winterweide is nu één grote schaatsbaan en het Sprookjesbos is levensgevaarlijk om doorheen te lopen. Slecht hoor van de Efteling."



Ook Guido van Hout-Winkel noemt de situatie "gevaarlijk". "Helaas ook ontzettend veel stukken park waar met een kinderwagen geen doorkomen aan was. Jammer dat de Efteling hier niet net wat meer actie op onderneemt. Had echt wel verwacht dat er wat gladde stukken zouden zijn, maar dit was echt bizar. Zeker met deze drukte. Heb echt veel mensen uit zien glijden. Echt vragen om ongelukken dit!" Anne: "Serieus, dit is echt onprettig."



Gevallen

Volgens Coshira had de Efteling vrijdagavond al stappen moeten ondernemen. "Het waren vandaag brokken en platen ijs geworden. Ging bijna onderuit op het Anton Pieckplein. " Ene Kevin vertelt dat hij zelf drie keer is gevallen en meerdere mensen "op hun bek" zag gaan. Een medewerker bij wie hij het probleem aankaartte, zou nonchalant gereageerd hebben.



Omdat auto's alleen stapvoets over het parkeerterrein konden rijden, was zaterdagochtend sprake van gigantisch lange files in Kaatsheuvel en omgeving. "Wat is dit nou weer voor chaos op de Efteling-parkeerplaats?", wil iemand weten. "Dit kan beter, Efteling", zegt een ander. "Wat is er aan de hand bij jullie?", vraagt ene Steef zich af. "Alles staat vast."



Advies

Nicole Kaljee heeft nog een advies voor het pretpark. "Volgende keer vooraf maatregelen nemen. Niet leuk om zo in Kaatsheuvel te wonen." Josefien snapt niet dat de Efteling niet beter voorbereid was op de situatie. "Parking Efteling is een schaatsbaan. Nog volop aan het vrijmaken, maar daardoor stropt het op. Om 12.00 uur net aan P2 begonnen."