Walibi Holland

Dit wordt het nieuwe familiegebied van Walibi Holland: achtbaan, fietsmolen en fonteinen

Walibi laat meer zien van het nieuwe gebied Speed Zone Off-road, waar onder andere een familieachtbaan komt te staan. Vandaag krijgen medewerkers van het pretpark een rondleiding langs de bouwplaats. Daar is ook een nieuwe plattegrond opgehangen die de indeling en opzet van de uitbreiding verraadt.



Speed Zone Off-road wordt momenteel gebouwd op de voormalige plek van de kartbaan, tussen de attracties G-Force en Goliath. Het parkdeel komt in het teken te staan van onverharde wegen. Hoogtepunt wordt een rollercoaster van de Italiaanse leverancier Zamperla. De toevoeging draagt de voorlopige titel Eat My Dust.

Een deel van de steunpilaren staat al overeind. In de eerste spiraal van de baan wordt een tweede attractie gerealiseerd. Daar komt een Zamperla-fietsmolen te staan met de naam Windseeker. Verder bestaat het gebied straks uit een klimtoestel, een fonteinplein en horecagelegenheden met een groot terras.



7 april

Volgens Walibi-directrice Mascha Taminiau opent Speed Zone Off-road bij de start van het nieuwe seizoen, op vrijdag 7 april. Eat My Dust wordt de achtste achtbaan in het park en de tweede die geschikt is voor de hele familie. De afgelopen decennia telde Walibi slechts één familieachtbaan: Drako, geopend in 1992.