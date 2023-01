Efteling

Efteling publiceert dromerige dronevideo van attractiepark in de sneeuw

De Efteling heeft de sneeuw van de afgelopen dagen op een bijzondere manier vastgelegd. Het park deelt een dronevideo met luchtbeelden van besneeuwde sprookjes en attracties. In anderhalve minuut komen heel wat bekende Efteling-taferelen voorbij, waaronder Symbolica, de Siervijver en Baron 1898.



Ook zien we sneeuwpret op het Herautenplein in het Sprookjesbos. Op de achtergrond klinkt dromerige muziek. Tijdens het maken van het filmpje bleef het sneeuwen. Dat zorgt voor een extra winters effect.

De video werd gedeeld op de officiële YouTube-, Facebook-, Instagram-, TikTok- en Twitter-kanalen van de Efteling, waar de beelden inmiddels enkele honderdduizenden keren zijn bekeken. Gisteren verschenen al volop foto's van het spierwitte park, gemaakt door fans.