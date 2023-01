Efteling

Luisteren: Efteling brengt remix uit van soundtrack theatershow Caro

De Efteling heeft de muziek van theatershow Caro in een modern jasje gestoken. Het attractiepark liet een danceremix maken van de soundtrack van de familievoorstelling, die sinds 2018 draait. Het ruim drie minuten durende eindresultaat is nu te beluisteren via Spotify.



Het nummer verscheen ook op streamingplatforms als YouTube Music, Apple Music en Deezer. Er was geen directe aanleiding voor. Eerder publiceerde de Efteling al remixen van de melodieën van bijvoorbeeld paardenshow Ravelijn en wildwaterbaan Piraña. De Piraña-mix wordt tegenwoordig ook bij de attractie gedraaid.

Efteling-huiscomponist René Merkelbach was verantwoordelijk voor de muziek van Caro. Jorg Hendriks wordt genoemd als de producent van de remix, die volgens de singlegegevens stamt uit 2019. De voorstelling in het Efteling Theater vertelt het levensverhaal van hoofdpersonage Oscar, onder begeleiding van Efteling-deuntjes en bekende popliedjes.