Disneyland Paris

Nog meer problemen met glazen deuren in Disneyland Paris

Rust er een vloek op glazen deuren in Disneyland Paris? Opnieuw zijn enkele glazen toegangsdeuren in het Disney-resort gebarsten. Eerder deze maand gebeurde dat al twee keer. Deze week ging het mis in Avengers Campus, het Marvel-themagebied van het Walt Disney Studios Park.



In enkele dagen tijd barstten de glazen panelen bij de ingang van zowel buffetrestaurant Pym Kitchen als eetgelegenheid Stark Factory. Op beide plekken moest de toegang tot de locatie tijdelijk afgesloten worden in verband met de schade. Bij Stark Factory kon de gebroken deur inmiddels hersteld worden.

Op zaterdag 7 januari viel al een glazen deur kapot bij souvenirwinkel New York Boutique in Disney Hotel New York - The Art of Marvel. Een week later, op zaterdag 14 januari, gebeurde hetzelfde bij The Lego Store in Disney Village. Het is niet duidelijk of de zaken verband met elkaar houden of dat er sprake is van toeval.