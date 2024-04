Avonturenboerderij Molenwaard

Nieuwe attractie in Avonturenboerderij Molenwaard: 170 meter lange tractorbaan

Het Zuid-Hollandse familiepark Avonturenboerderij Molenwaard heeft een nieuwe attractie in gebruik genomen: een tractorparcours van de Zwitserse fabrikant ABC Rides. De Fien & Teun Trekkerbaan is 170 meter lang. Bezoekers nemen plaats in één van de zeven trekkers voor vier personen.

Een ritje duurt zo'n drieënhalve minuut. De gemiddelde snelheid bedraagt 3 kilometer per uur. Tijdens de tocht wordt een foto gemaakt die na afloop afgedrukt kan worden. Het is de eerste attractie in Avonturenboerderij Molenwaard met zo'n functionaliteit.

Meer dan een jaar geleden, in januari 2023, werd de eerste paal geslagen. Op woensdag 17 april vindt de officiële opening plaats, maar de tractors rijden al sinds vorige maand. Het decor is gemaakt door het team van eigenaar Van Hoorne Studios. Boerenkinderen Fien en Teun zijn de mascottes van het park.



Boomhut

De attractie is net als de rest van het park aangekleed in boerderijthema. Voertuigen passeren onder meer een schuur, een groentenkas, een boomhut, een moestuin en een stal. Verder komen bezoekers verschillende dierenvrienden tegen. "De wereld waar je doorheen gaat, is gelijk aan de wereld van tv en de films", belooft het park.



"Het is de eerste attractie op de Avonturenboerderij waar met de modernste technieken is gewerkt om families een uniek kijkje in de wereld van Fien en Teun te bieden", laat men weten. Naast de attractie is gezorgd voor een nieuw Insectenpad en het nieuwe horecapunt Bakkerij de Boerderij. De toevoegingen zijn onderdeel van Het Erf, een themagebied van 1,5 hectare.