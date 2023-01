Efteling

Video: draak bij Efteling-achtbaan Joris en de Draak beweegt eindelijk weer

Er zit weer wat beweging in Edna, de onheilspellende groene draak bij Efteling-attractie Joris en de Draak. De afgelopen jaren stond het grommende monster stokstijf stil vanwege technische problemen. In eerste instantie liet de Efteling weten dat er geen plannen waren om het hardnekkige mankement te verhelpen.



Na aanhoudende protesten van fans heeft de draak de afgelopen maanden toch een opknapbeurt gekregen. Naast een hoognodige schilderbeurt werd daarbij ook de mechaniek onder de loep genomen. Joris en de Draak was van begin oktober tot aan de kerstvakantie gesloten in verband met onderhoud.

Maar toen de dertien jaar oude houten achtbaan heropende, vertoonde de draak ernaast nog geen teken van leven. Vandaag kwam de metershoge animatronic alsnog opnieuw in actie. De bewegingen zijn wel minimaal: Edna wiegt langzaam met zijn nek en kop heen en weer, alsof hij zijn omgeving nauwlettend in de gaten houdt.



Kostbaar

Het was niet haalbaar om álle oorspronkelijke bewegingen en effecten terug te brengen, legt manager Hein Oomen uit. "Samen met ontwerper Karel Willemen hebben we gekeken wat er anders kan, zodat de draak minder vaak in onderhoud hoeft." Als gevolg daarvan ontbreken bijvoorbeeld de vuur- en watereffecten. "Dit was te kostbaar en het water zou juist zorgen voor meer slijtage aan de baan."