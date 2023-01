Efteling

Dik pak sneeuw in de Efteling: sfeervolle plaatjes, maar ruim tien attracties dicht

Ondanks een dik pak sneeuw is de Efteling vandaag gewoon open. Bezoekers wandelen door een spierwit, sprookjesachtig winterwonderland. De feeërieke sfeer heeft ook nadelen: vanwege de sneeuw blijven vanmiddag veel Efteling-attracties buiten gebruik.



In combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden zorgt dat voor een extreem uitgekleed attractieaanbod. In totaal houdt de Efteling vandaag meer dan tien verschillende attracties dicht. Zo hebben Baron 1898, Joris en de Draak, Halve Maen, Max & Moritz en De Oude Tufferbaan last van de sneeuw.

Dat geldt eveneens voor de Python, de Monorail bij het Volk van Laaf en waterspeeltuin Archipel. De Vliegende Hollander, Droomvlucht, de Piraña en Villa Volta zouden deze week sowieso niet opengaan. Verder wordt paardenshow Raveleijn voorlopig niet opgevoerd.



Strooiwagen

Bij de ingang worden bezoekers wel door medewerkers gewaarschuwd voor de grote hoeveelheid gesloten attracties. Om de wandelpaden begaanbaar te maken, rijdt een strooiwagen rond. Het park is vandaag open tot 18.00 uur. Om 18.15 uur wordt watershow Aquanura vertoond.



Wat overblijft zijn voornamelijk overdekte attracties: Fabula, Symbolica, Vogel Rok, Carnaval Festival, Fata Morgana, Sirocco en de Stoomcarrousel. Daarnaast kreeg men de Gondoletta, de Pagode en het Kinderspoor aan de praat en is het mogelijk om een kijkje te nemen in het Sprookjesbos, bij het Volk van Laaf en in verschillende speeltuinen. Ook de Stoomtrein rijdt inmiddels gewoon.