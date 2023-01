Duinrell

Duinrell gaat voor het eerst ook 's zomers asielzoekers huisvesten

Het vakantiepark van Duinrell wordt ook komende zomer bewoond door vluchtelingen. Normaal gesproken vangt Duinrell alleen in de wintermaanden asielzoekers op. Nu is in overleg met de gemeente Wassenaar en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten om de opvangperiode voor het eerst door te laten lopen in het zomerseizoen.



Volgens de gemeente is dat nodig om dat Nederland nog steeds kampt met "een nijpend tekort aan reguliere opvangplekken". Daarom zijn asielzoekers aangewezen op noodopvang. Het COA heeft een verzoek ingediend om tot en met woensdag 27 maart volgend jaar vluchtelingen te kunnen opvangen op het Duinrell-landgoed.

Daar heeft het gemeentebestuur wel aanvullende voorwaarde aan gesteld. Zo wil men in Wassenaar alleen " alleen kansrijke asielzoekers of statushouders" onderbrengen en komen er geen kinderen in de basisschoolleeftijd of personen die in aanraking zijn geweest met de politie. Duinrell zorgt 24 uur per dag voor beveiliging. Overdag zijn ook COA-medewerkers aanwezig.



Omgevingsvergunning

"Het streven is een bestaande groep vaste bewoners te hebben die kennis van en een netwerk heeft binnen de Wassenaarse gemeenschap", aldus de gemeente. Duinrell heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de zomerse opvang mogelijk te maken. Op dit moment mag het terrein buiten de winter officieel alleen gebruikt worden voor "recreatieve doeleinden".



Voor de Duinrell-directie betekent de samenwerking ook een lucratieve inkomstenbron. Hoeveel het COA het attractiepark betaalt, wordt niet bekendgemaakt. Het geld dat de gemeente in de zomer misloopt aan toeristenbelasting, doordat huisjes niet beschikbaar zijn voor vakantiegangers, zal het COA vergoeden.