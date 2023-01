Europa-Park

Europa-Park verkoopt bordspel gebaseerd op waterwereld Rulantica

Het Duitse attractiepark Europa-Park heeft een bordspel ontwikkeld voor fans van zwemparadijs Rulantica. Snorris Großes Wettschwimmen, zoals het gezelschapsspel wordt genoemd, is een variant op de klassieker Mens Erger Je Niet. De prijs bedraagt 21,95 euro.



Door met een dobbelsteen te gooien, proberen maximaal vier spelers om hun vier pionnen in het juiste veld te krijgen. De pionnen staan in het teken van vier Rulantica-personages: de paarse inktvis Snorri, het zeewezen Kelpie, de zeemeermin Aquina en de draak Svalgur.

Het bord is geprint op een inklapbaar houten kistje, waardoor het spel makkelijk meegenomen kan worden op vakantie. Snorris Großes Wettschwimmen is niet alleen verkrijgbaar in het Zuid-Duitse pretparkresort: geïnteresseerden kunnen het product ook online bestellen via de Europa-Park-webshop.