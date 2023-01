Plopsaland knipoogt naar ophef rond nieuw Bobbejaanland-logo

Plopsaland De Panne

Bobbejaanland wordt bespot door de concurrent. Plopsaland De Panne deelt vandaag een komische persiflage op het afgekraakte logo van Bobbejaanland. Volgens heel veel fans lijkt het nieuwe beeldmerk van 't plezantste land sprekend op het embleem van McDonald's. Daar besloot Plopsa op lollige wijze op in te spelen.



"We hebben een aantal marketingbureaus gevraagd om een nieuw Plopsaland-logo te ontwerpen", valt te lezen op de Instagram-pagina van het brutale attractiepark. In beeld verschijnen twee potentiële logo's: eentje gebaseerd op die van Pizza Hut, de ander lijkt sprekend op die van Burger King. Overigens is in Plopsaland daadwerkelijk een Pizza Hut-vestiging te vinden.

Er staat ook een poll bij, waaruit blijkt dat fans tot nu toe een lichte voorkeur hebben voor de Pizza Hut-variant. Uiteraard gaat het om een parodie: Plopsa heeft, in tegenstelling tot Bobbejaanland, geen plannen om een logo te introduceren met de uitstraling van een goedkope fastfoodketen.



Avontuur

Het nieuwe logo van Bobbejaanland werd ontwikkeld door marketingbureau Flintlock uit Groot-Brittannië. Ondanks de massale ophef zegt dat bedrijf juist heel trots te zijn op het eindresultaat. Het was niet de bedoeling om associaties met McDonald's op te roepen: volgens de bedenkers symboliseert de vorm "de zin voor avontuur".