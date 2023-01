Leveranciers

Failliete glijbaanbouwer Van Egdom verwacht snel doorstart te kunnen maken

Van Egdom Recreatietechniek, de bekende glijbaanbouwer die deze week failliet werd verklaard, denkt snel een doorstart te kunnen maken. Dat vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan Looopings na gesprekken met curator Mieke Stap. Vooralsnog gaat de productie dan ook gewoon door.



"De curator verwacht dat een doorstart binnen twee weken mogelijk is, aangezien er binnen één dag al zeer veel interesse is om Van Egdom over te nemen", aldus de voorlichter. Mede daarom heeft men besloten om werkzaamheden voor projecten voort te zetten.

"Zo zijn onze monteurs vandaag gewoon aan het werk voor diverse klussen in zowel binnen- als buitenland", verduidelijkt Van Egdom. "Ook de verwerking van lopende en nieuw binnengekomen offertes, over de hele wereld, gaat gewoon door." De woordvoerder geeft aan dat veel offertes bijna definitief zijn. Bovendien heeft men meerdere ingenieursopdrachten klaarliggen.



Verrassing

Voor de werknemers van Van Egdom kwam het faillissement als een grote verrassing. Sommige medewerkers moesten het nieuws vernemen via Looopings. "Wij als personeel willen graag door met Van Egdom", benadrukt de voorlichter. "Hetzij misschien onder een andere vlag."



Van Egdom was de afgelopen decennia verantwoordelijk voor honderden verschillende projecten met waterglijbanen en andere waterattracties in tientallen landen. In de Benelux werkte de fabrikant onder meer voor Duinrell, Slagharen, Toverland, Hof van Saksen, Bobbejaanland, Walibi Belgium, Plopsa Coo en Center Parcs.



Bod uitbrengen

Aanstaande maandag en dinsdag zijn geïnteresseerde partijen welkom op de jaarcijfers van Van Egdom te komen bekijken. "Aan de hand daarvan kunnen deze bedrijven een bod uitbrengen op Van Egdom." De hoop is om over twee weken weer als vanouds te opereren, maar dan met een nieuwe eigenaar. "Zodat wij ons weer kunnen focussen op het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van het mooiste speelgoed dat er te vinden is."