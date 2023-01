Disneyland Paris

Ticketverkoop voor themafeest Disneyland Paris loopt in de soep: abonnementhouders woest

Disneyland Paris heeft woensdag gezorgd voor woede en frustratie onder abonnees. Jaarkaarthouders zouden vanaf 11.00 uur tickets kunnen bestellen voor een speciaal themafeest op vrijdag 10 maart. Het Disneyland Park gaat dan exclusief open van 21.00 tot 02.00 uur, met entertainmentacts uit de oude doos. Bij de online kaartverkoop ging het mis.



De ticketshop van Disneyland Paris bezweek woensdagochtend onder de grote drukte, waardoor toegangsbewijzen aanschaffen urenlang niet of nauwelijks mogelijk bleek. Abonnementhouders werden geconfronteerd met een reeks foutmeldingen en een haperend betalingssysteem.

Enkele uren later liet Disneyland weten dat alle kaarten voor de zogeheten Soirée Pass Annuel Aventures uitverkocht waren. Het leidde tot woeste reacties van honderden teleurgestelde Disney-fans op de officiële Facebook-pagina voor jaarkaarthouders. Opvallend veel mensen hebben door de technische problemen achter het net gevist, zo blijkt.



Ongelofelijk triest

"Het is gewoon schandalig", schrijft Sascha Zöller. "Heb de kans niet eens gekregen om te reserveren", laat Aaf de Waal weten. "Wat Disneyland Paris vandaag weer heeft gedaan, is ongelofelijk triest", vindt Pascal Böhmer. "Als je de kaartverkoop start, moeten de computersystemen er ook op berekend zijn. Het was één grote deceptie."



Daniel Hope heeft pas net een Disney-jaarkaart. "Ik ben teleurgesteld nu ik merk hoe moeilijk alles is", zegt hij. "Je moet obstakel na obstakel overwinnen, gewoon om de meest eenvoudige zaken voor elkaar te krijgen waar je voor betaald hebt. Jullie verprutsen het keer op keer." Liz Read was uren bezig om kaartjes te krijgen. "Zonder succes." Sarah Kelly: "De website heeft nooit gewerkt."



Loterij

Ook bij Alexander Appels is de Disney-magie ver te zoeken. "Ik vraag mezelf af waarom ik überhaupt een nieuw abonnement heb genomen." Isla Peat spreekt over een "nachtmerrie". "Het lijkt wel een loterij", vindt Veronika Küppers. "Alweer een voordeel voor abonnementhouders waar we geen gebruik van kunnen maken", verzucht Sarah Khambay. "En alweer een mislukking."



Voor Robert Maier is de maat vol. "Het toppunt van incompetentie", klaagt hij. "Altijd weer hetzelfde liedje. Ik vraag me af of jullie eigenlijk wel een IT-afdeling hebben. Wees gewoon eerlijk en vertel dat jullie eigenlijk geen bezoekers willen bij dit soort evenementen. Dat zou ons een hoop tijd en stress besparen." Alys Jones: "Zo oneerlijk, de site blijft vastlopen." Christian John Schlegel: "Zonde van de tijd." Nicky Cattell: "Regelrechte blunders."



Incapabel

Stefanie van de Pavert noemt de storingen "achterlijk". "Ik probeer al uren om een kaartje te bemachtigen terwijl ik ook moet werken." Stephanie Wintersgill vraagt zich af waarom ze nog een abonnement heeft. "500 euro betaald, maar waarvoor? Dit is voor mij laatste druppel." Mario Aberl: "Disneyland Paris heeft vandaag opnieuw laten zien hoe incapabel men is op het gebied van kaartverkoop." Jennifer Jerome: "Dit is afschuwelijk."



Disney reageert - zoals gebruikelijk - niet op de individuele berichten. Wel verscheen er een algemeen bericht waarin de technische problemen werden aangestipt. "Onze excuses voor het ongemak veroorzaakt door een fout op onze website door het grote aantal bezoekers. Het probleem is nu opgelost, dus probeer het gerust opnieuw!" Die boodschap bleek nogal voorbarig: ook na het verschijnen van de verklaring was het reserveren van tickets voor de meeste gebruikers onmogelijk.