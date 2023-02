Efteling

Efteling geeft virtuele wachtrij bij Carnaval Festival toch nog een kans

Het experiment met een virtuele wachtrij bij Carnaval Festival in de Efteling is nog niet ten einde. Half november 2022 introduceerde de Efteling een virtueel wachtsysteem bij de attractie, maar dat bleek geen succes. Naar aanleiding van onbegrip, technische problemen en meerdere incidenten met agressieve bezoekers werd de proef begin januari voortijdig stopgezet.



Even later verdwenen ook de ticketscanners en poortjes bij de ingang van Carnaval Festival. Het leek erop dat de Efteling zelf ook doorhad dat het concept niet werkte. Nu blijkt dat de virtuele wachtrij wel degelijk nog gaat terugkeren. Daar worden op dit moment voorbereidingen voor getroffen, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

Wanneer de virtuele wachtrij weer wordt aangezet, is nog niet duidelijk. "Maar het zal niet lang meer duren", aldus de voorlichter. Op dit moment is ook nog niet bekend tot wanneer het systeem actief zal zijn. Oorspronkelijk zou het experiment duren tot het einde van de Winter Efteling: zondag 5 maart.



Efteling-app

Als de virtuele wachtrij actief is, mogen bezoekers alleen een ritje maken in Carnaval Festival na het plaatsen van een gratis reservering. Dat kan via de Efteling-app of met behulp van een kaartautomaat op het plein voor de attractie. Ze kunnen dan op een later moment terugkeren.



Het idee is dat de fysieke wachtrij op deze manier kort blijft en dat bezoekers in de tussentijd iets anders gaan doen in de omgeving. In de praktijk leidde het concept de afgelopen maanden vooral tot verwarring en frustraties. Kennelijk heeft de Efteling toch nog hoop op een goede afloop.