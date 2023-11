Legoland Deutschland Resort

Legoland in Duitsland bereidt zich voor op eerste winteropening

De Duitse vestiging van Legoland gaat dit jaar voor het eerst open in de wintermaanden. Op vrijdag 24 november begint het nieuwe evenement WinterWonder Legoland. Het pretpark zorgt voor kerstversieringen in Lego-stijl, lichtjes, duizenden kerstbomen en speciale lekkernijen.

Het halloweenseizoen stopt op zondag 5 november. Daarna blijven de poorten gesloten tot WinterWonder Legoland van start gaat. Bezoekers zijn tot begin januari 2024 welkom op vrijdagen, zaterdagen en zondagen, plus de volledige kerstvakantie, met uitzondering van 24, 25 en 31 december en 1 januari.

De volgende attracties zijn sowieso geopend, los van de weersomstandigheden: Lego Ninjago The Ride, Miniland, Power Builder, Legoland Atlantis by Sea Life, Lego City Polizeistation, Lego Studios, Temple X-pedition, Lego Fabrik en Rebuild the World.



Maximus

Daarnaast is er een ijsbaan. Bij gunstig weer gaan ook andere attracties open: Maximus - Der Flug des Wächters, Das Große Lego Rennen, Aussichtsturm, Legoland Express, Lloyd’s Spinjitzu Spinner, Techno Schleuder, Flughafen en Fire & Ice Tower.



Eén van de hoogtepunten wordt een 10 meter hoge Duplo-kerstboom, gemaakt van maar liefst 364.481 stenen. Verder staan kerstshows en een Lego-kerstparade op het programma. Uiteraard mag de Kerstman niet ontbreken.